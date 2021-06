Betrügerische Whatsapp-Nachrichten in der Region Rhein-Neckar - Polizei warnt

Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor Betrugsnachrichten, die derzeit per SMS und über den Messengerdienst Whatsapp verschickt werden. Dieser bundesweit bekannten Masche fiel zuletzt auch eine Frau aus Heidelberg zum Opfer. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die 23-Jährige zunächst per SMS eine Nachricht, in der ein sechstelliger Verifizierungscode für Whatsapp hinterlegt war. Gesendet wurde die Nachricht von einer der Frau bekannten Person, deren Nummer bereits in den Kontakten der 23-Jährigen abgespeichert war.

In der SMS wurde die Heidelbergerin gebeten, den Code an den Absender via Whatsapp zurückzusenden. Nachdem dies geschehen war, verlor die Frau mit sofortiger Wirkung den Zugriff auf ihren eigenen Whatsapp-Account. Zusätzlich erhielten alle gespeicherten Kontakte ebenfalls eine SMS mit dem gleichen Inhalt.

Tipps der Polizei

Laut Polizei können nach derzeitigem Kenntnisstand finanzielle Schäden bei der Betrugsmasche ausgeschlossen werden, auch erhielten die Geschädigten in der Regel durch eine Neuanmeldung wieder die Kontrolle über ihren Whatsapp-Account. Dennoch handelt es sich um sogenanntes "Smishing" - den Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte Nachrichten.

Das Polizeipräsidum Mannheim rät in solchen Fällen:

die verdächtige Nachricht zu löschen

auf keinen Fall auf in der Nachricht versendete Links klicken

keine Verifizierungscodes weiterleiten

fragt das Handy, ob eine App installiert werden soll, das auf keinen Fall bestätigen