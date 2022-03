Betrügerische E-Mails im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg

Stuttgart. Das Landeskriminalamt (LKA) in Baden-Württemberg warnt vor E-Mails mit erpresserischem Inhalt, die vermeintlich mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung stehen. Bundesweit würden diese betrügerischen Mails derzeit kursieren, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Seit Dienstag würden sich die Anzeigen und Hinweise dahingehend häufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bislang unbekannten Absender behaupten, deutschsprachige Hacker aus der Ukraine zu sein und Webseiten gehackt zu haben. Die Täter benutzen dazu nach weiteren Angaben des LKA unzureichend gesicherte Kontaktformulare von Firmenwebseiten. Abgesehen haben die Betrügerinnen und Betrüger es dabei auf die Betreiberinnen und Betreiber der Webseiten. Die erpresserischen Nachrichten würden automatisiert und massenhaft versendet werden. Die Täter fordern ihre vermeintlichen Opfer auf, 0,05 Bitcoin auf zu transferieren. Das entspricht nach Angaben des LKA rund 1.950 Euro.

Nach Einschätzung der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des LKA Baden-Württemberg würde keine konkrete Erpressungslage und demzufolge auch kein Hacker-Angriff vorliegen. Es handele sich um haltlose Drohungen die keine reale Grundlage besitze, da die vermeintlichen Hacker keinen Zugang auf die Webseite beziehungsweise Server hätten, berichtete das LKA weiter. Dass die Nachrichten über Kontaktformulare abgesendet werden, stütze die Einschätzung. Eine ausgenutzte Sicherheitslücke sei somit unwahrscheinlich. Zudem seien die Kontaktformulare nicht mit dem Sicherheitsmechanismus eines sogenannten Captchas geschützt, was eine vollständige Automatisierung des Nachrichtenversands ermögliche.

Das LKA empfiehlt, keine Bitcoins zu bezahlen, wachsam zu sein, was den Online-Aufritt und etwaigen Änderungen daran angeht sowie Anzeige zu erstatten, wenn man betroffen sein sollte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2