Betrügerische Anrufe in der Region: Über drei Millionen Euro Schaden in den letzten Jahren

Mannheim/Rhein-Neckar. Erneut warnt das Polizeipräsidium Mannheim vor Betrügern am Telefon. Im Laufe des Mittwochs seien in der Rhein-Neckar-Region unzählige betrügerische Anrufe bei meist älteren Menschen gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Zuge dessen waren Betrüger in Sinsheim und Helmstadt-Bargen erfolgreich. Zwei Senioren gingen vermeintlichen Polizeibeamten auf dem Leim und übergaben jeweils eine fünfstellige Summe, die in beiden Fällen vor der Haustür abgeholt wurde. Auch in Plankstadt und Neckargemünd hatten Betrüger in den vergangenen Tagen erfolgreich zugeschlagen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 150.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Serie der Betrugsmaschen ‚falsche Polizeibeamte‘, ‚falsche Enkel‘, oder ‚Schockanrufe‘ in der Region reißt nicht ab“, heißt es seitens der Polizei. In den letzten Jahren habe das Polizeipräsidium Mannheim insgesamt

mehrere Tausende Fälle im Zusammenhang mit betrügerischen Anrufen registriert. Dabei wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Es sei nicht ausgeschlossen, „dass der eine oder andere Fall, bei dem es zum Schadenseintritt kam, aus Scham nicht bei der Polizei zur Anzeige kam“, vermutet die Behörde. Die Gesamtschadenssumme für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis liegt laut den Beamtinnen und Beamten bei mehr als drei Millionen Euro. Dabei ist die Aufklärungsquote vergleichsweise gering. Sie liegt im Mittel bei unter fünf Prozent, so die Behörde.

„In den meisten Fällen dieser Betrugsmaschen werden die Seniorinnen und Senioren dazu veranlasst, zu Ihren Banken zu gehen, um das Geld abzuheben“, erklärte die Polizei das Vorgehen der Täter. Die Ermittlerinnen und Ermittler würden immer wieder feststellen, dass das Ersparte auch zuhause aufbewahrt werde. „Diese Erkenntnisse machen sich die Täter zunutze und sprechen ihre Opfer in teils mehrfachen, ausgedehnten Telefonaten, die häufig von sogenannten Callcentern aus der Türkei oder Osteuropa, vornehmlich Polen, geführt werden, derart mürbe, sodass diese schließlich das Bargeld, aber auch Schmuck den wildfremden Abholern aushändigen“, hieß es weiter.

Nach der Häufung der betrügerischen Anrufe in den vergangen Tagen, rechnet die Polizei damit, dass die Täter auch in den kommenden Tagen aktiv sein werden. Sie bittet daher eindringlich, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei hole weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lasse dies von Boten abholen.