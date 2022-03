Betrüger täuscht Notlage vor und missbraucht Hilfsbereitschaft einer Frau

Schifferstadt. Bei Schifferstadt fiel eine Frau einem Trickbetrüger am Samstagnachmittag zum Opfer. Wie die Polizei mitteilte, bat ein Fahrer eines vermeintlichen Pannenfahrzeuges die fahrende Frau per Handzeichen zum Anhalten. An der Autobahnauffahrt zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim schilderte der Betrüger eine Notlage und bat sie um Geld für Benzin. Die Frau fuhr mit ihm zu einer Tankstelle und zahlte dem Unbekannte die Tankrechnung. Erst im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass die hinterlassene Telefonnummer des Fahrers nicht existiert.

