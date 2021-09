Betrüger täuschen Notfälle vor

Rhein-Neckar. „Oma, hilf mir“, ruft eine weinerliche Stimme im Hintergrund – mit solchen Schockanrufen versuchen Betrüger derzeit wieder vermehrt, überwiegend ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Wie das Polizeipräsidiums Südhessen meldete, wurden alleine im Laufe des Mittwochs der Polizei im Bereich der Bergstraße und im Landkreis Darmstadt-Dieburg über zehn verdächtige Anrufe gemeldet. Oft durchschauen die Angerufenen den Betrug – wie am Wochenende eine Seniorin in Mörlheim sowie eine in Bad Dürkheim. Leider nicht immer: So hatte am Montag eine 86-jährige Wormserin insgesamt 40 000 Euro an einen Unbekannten übergeben.

Die Masche ist dabei immer ähnlich: Die Betrüger melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung brauche. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handle, abholen. Die Anrufer setzen ihre Opfer dabei stark unter Druck – so sind beispielsweise weinende Kinder zu hören.

Telefonate schnell beenden

Oft sind ältere Menschen im Visier von Telefonbetrügern. © dpa

Die Polizei rät dringend, Telefonate, bei denen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Zudem solle man sich am Telefon niemals auf Geldforderungen einlassen – und nie Geld an angebliche Boten oder Beauftragte des angeblichen Verwandten übergeben. „Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Bei Unsicherheiten sollten die Angerufenen schnellstmöglich Angehörige oder Bekannte anrufen, um die Geschichte zu überprüfen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die Telefonnummern der zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf – 110 – darf in diesen Fällen angerufen werden, hieß es weiter. her

