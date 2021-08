Betrüger scheitern mit „Enkeltrick“

Rhein-Neckar. Rund ein dutzend Mal haben Kriminelle in und um Mannheim versucht, Menschen um hohe Geldsummen zu betrügen. Die Betroffenen im Alter von 61 bis 89 Jahren seien am Freitag alle mit dem sogenannten Enkeltrick gelockt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In fast allen Fällen wurde sofort die Polizei verständigt. Der Tenor der Anrufe war bei allen Betroffenen im Alter zwischen 61 und 89 Jahren ähnlich: Dabei gab eine vermeintliche Tochter oder ein vermeintlicher Sohn am Telefon an, ein Enkelkind habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und zur Abwendung einer Haftstrafe werde dringend Bargeld benötigt. Die Betroffenen, die aus verschiedenen Stadtteilen Mannheims, aus Ladenburg, Heddesheim sowie Sinsheim und Wiesloch stammten, reagierten allesamt richtig. Sie beendeten das Telefongespräch umgehend, gingen auf keine der Forderungen ein und informierten sofort die Polizei.

Aufmerksame Bankmitarbeiter

Am Freitag gab es rund ein Dutzend „Enkeltrick“-Fälle in der Region. © dpa

Im Fall einer 80-Jährigen aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) verhinderten jedoch erst aufmerksame Mitarbeiter einer Bank den Betrug. Als die Seniorin in der Bank einen fünfstelligen Betrag abheben wollte, erkannten die Mitarbeiter im Gespräch mit der Frau den Betrug und verständigten die Angehörigen. Diese kamen in die Bank und dort stellte sich heraus, dass kein Enkelkind einen Verkehrsunfall hatte und die Bankmitarbeiter die über 80-Jährige in letzter Sekunde vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt hatten.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen im Fall der Frau aus Brühl aufgenommen. Auch in den anderen Fällen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs ermittelt. her/lsw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2