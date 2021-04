Betroffene wirken mit

Speyer. Im Bistum Speyer hat sich ein Betroffenenbeirat von Opfern sexuellen Missbrauchs gegründet. In dem Beirat wirkten Betroffene an der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und einer Verbesserung der Prävention mit, teilte das Bistum Speyer mit. Bernd Held sei bei einer Auftaktveranstaltung am vergangenen Samstag von den Mitgliedern des Beirats zum vorläufigen Sprecher gewählt worden.

„Unser Ziel ist es, Hinweise auf Tatverdächtige und Tatorte zu geben, die Aufarbeitung kritisch zu begleiten sowie Vorschläge für eine Verbesserung der Präventionsmaßnahmen zu geben“, sagte Held nach Bistumsangaben. Ein besonders schwerwiegender Fall sexuellen Missbrauchs war im Dezember bekannt geworden, nachdem das Sozialgericht Darmstadt einem ehemaligen Bewohner eines Kinderheims in Domnähe eine Opferentschädigung zugesprochen hatte. Dort ging es um hundertfachen Missbrauch durch einen hochrangigen Geistlichen des Bistums in den 60er Jahren.

Generalvikar Andreas Sturm, der den seit gut drei Monaten erkrankten Bischof Karl-Heinz Wiesemann vertritt, begrüßte die Gründung des Betroffenenbeirats: „Durch den Beirat können Betroffene ihre Anliegen, Erfahrungen und Sichtweisen einbringen und selbst in die Öffentlichkeit tragen“, so Sturm. Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene würden dadurch zukünftig besser geschützt.