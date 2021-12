Besucherstopp in Klinikum in Kaiserslautern - wegen Omikron

Kaiserslautern. Das Westpfalz-Klinikum reagiert auf die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mit einem Besucherstopp am Standort Kaiserslautern. Unter Mitarbeitern und Patienten gebe es mehrere Verdachtsfälle sowie bestätigte Infektionen mit der Virusvariante, teilte ein Sprecher des Klinikums am Donnerstag mit. Ausnahmen vom Besucherstopp können demnach in Einzelfällen wie bei sterbenden Patienten mit dem medizinischen Personal besprochen werden. An den Standorten Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen ist weiterhin unter 2G-Plus-Regelungen ein Besucher pro Patient am Tag erlaubt.

