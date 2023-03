Besuch in Frankenthaler FKK-Club endet in mehreren Strafanzeigen

Frankenthal. Gegen einen Besucher eines FKK-Clubs in Frankenthal liegen seit Samstag mehrere Strafanzeigen vor. Wie die Polizei mitteilt, hat der 54-Jährige dort in der Nacht auf Samstag eine 22-Jährige kennengelernt und diese danach zu sich nach Hause eingeladen. Aus unbekannten Gründen wurde der Mann in den frühen Morgenstunden handgreiflich gegenüber der Frau, sodass diese aus der Wohnung flüchtete und die Polizei verständigte. Die Polizeikräfte fanden in der Wohnung des Beschuldigten diverse Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände. Der 54-Jährige stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und soll zuvor ein Fahrzeug geführt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

