Besitzer von gestohlenem Schmuck gesucht

Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchen nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrecher-Quartetts nach Besitzerinnen und Besitzern von Schmuckstücken, die die Täter entwendet haben. Mehr als 50 Gegenstände konnten bisher keinen Eigentümerinnen und Eigentümern zugeordnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Wertsachen sollen bei Einbrüchen in Neuenheim und Schwetzingen, Cölbe beziehungsweise Wiesbaden, Oberursel, Friedrichsdorf, Gießen, Wetzlar und Stadtallendorf entwendet worden sein.

Aufgefunden hat die Polizei den Schmuck im Rahmen der Ermittlungen gegen vier Beschuldigte, die zwischen April 2021 und Februar 2022 bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen haben sollen. Sie sollen zudem Bargeld, Haushaltsgeräte, Hygieneartikel und andere Dinge im Wert von rund 200 000 Euro erbeutet haben.

Die in Rödermark wohnhaften Beschuldigten, zwei Männer im Alter von 25 und 53 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 26 und 47 Jahren, wurden Ende Februar festgenommen. Zwei mutmaßliche Täter oder Täterinnen befinden sich in Untersuchungshaft. Den anderen Beiden blieb diese bislang erspart, heißt es von der Polizei.

Da die Beamten Schwierigkeiten haben, die Schmuckstücke ihren Besitzerinnen und Besitzern zuzuordnen, bitten sie nun die Bevölkerung um Hilfe. Bilder von den Wertsachen sind im Presseportal der Polizei online zu finden. Menschen, die Hinweise geben können, wem welches Schmuckstück gehört und wann sowie wo diese abhanden gekommen sind, werden gebeten, sich per E-Mail unter hinweise-offenbach-k21.ppsoh@polizei.hessen.de zu melden.

