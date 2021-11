Beschäftigte des PZN setzen Warnstreik am Dienstag fort

Wiesloch. Die Beschäftigten am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch setzen am Dienstag, 16. November ihren Streik fort. Den ganzen Tag soll eine Demonstration durch Wiesloch im Rahmen der Tarifauseinandersetzung öffentlicher Dienst der Länder stattfinden.

„Die Wut und Enttäuschung der Beschäftigten in den Zentren für Psychiatrie war bei der ersten Streik-Kundgebung am 8.11. deutlich spürbar. Am kommenden Dienstag wird es einen landesweiten und ganztägigen Warnstreik an den meisten Zentren geben, auch Wiesloch beteiligt sich daran. Diesen bereiten wir vor Ort gründlich und umsichtig vor, da wir mit einer sehr hohen Streikbeteiligung rechnen“, so Monika Neuner, Gesundheitsexpertin von Verdi Rhein-Neckar.

Die Streik-Demonstration beginnt um 8.30 Uhr an der Hauptzufahrt des PZN, Heidelberger Str 1a in Wiesloch. Hauptredner bei der Kundgebung auf dem Adenauerplatz gegen 9 Uhr ist der Verdi-Landesleiter Martin Gross.

Zur Sicherstellung der Not-Versorgung der Patientinnen und Patienten hat Verdi mit den Arbeitgebern Notdienstvereinbarungen abgeschlossen. An den Standorten Wiesloch und Reichenau haben die Arbeitgeber dies abgelehnt. Verdi wird deshalb die Notdienste gezwungenermaßen in alleiniger Verantwortung sicherstellen.

Nach Angaben von Verdi haben sich in dieser Woche rund 1000 Beschäftigte an den Warnstreiks in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder beteiligt.