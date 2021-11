Beschäftigte am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden setzen Streik fort

Wiesloch. In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ruft ver.di Rhein-Neckar am Dienstag, 16.11. die Beschäftigten des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) zu einem ganztägigen Streik mit einer Demonstration durch Wiesloch auf. Dies teilte die Gewerkschaft am Montag in einer Pressemitteilung mit.

ver.di fordert für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen des öffentlichen Dienstes der Länder tabellenwirksam monatlich 300 Euro mehr. Auch sollen die Ausbildungsvergütungen um 100 Euro angehoben werden. Die Streik-Demonstration beginnt um 8.30 Uhr an der Hauptzufahrt des PZN. Erwartet werden 250-350 Streikende.

„Die Beschäftigten stehen hinter den Forderungen und wollen ihr Grundrecht auf Streik wahrnehmen – auch in der Pflege. Ver.di hat der PZN-Geschäftsleitung die hohe Streikbereitschaft, die Belegungsreduzierungen und Terminverlegungen zur Folge haben müssten, frühzeitig mitgeteilt. Bisher ist die Geschäftsleitung nicht bereit, mit ver.di eine geordnete Notdienstvereinbarung, die dies ermöglicht, abzuschließen. ver.di hat erklärt, die Notdienste wie angekündigt als alleiniger Sozialpartner sicherzustellen. Die Kolleg*innen leisten hier jeden Tag Immenses, um ihren Patient*innen gerecht zu werden, sie hätten sich mehr Respekt für Ihr Grundrecht auf Streik von ihrem Arbeitgeber gewünscht.“ , so Monika Neuner, Gesundheitsexpertin von ver.di Rhein-Neckar.

Die Tarifverhandlungen werden in dritter Runde am 27. und 28. November 2021 in Potsdam fortgesetzt.

