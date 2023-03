Berlin. Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit dem

Wahlsieger CDU aufnehmen. Das teilte Vorstandsmitglied Kevin Hönicke

am Mittwochabend bei Twitter mit. Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner

schlägt laut Parteikreisen ein Bündnis mit der SPD vor, der

CDU-Landesvorstand will am Donnerstag darüber entscheiden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Abgeordnetenhauswahl Berliner SPD will mit CDU Koalitionsverhandlungen führen Mehr erfahren Berlin-Wahlen Berliner Jusos: CDU passt nicht zu Berlin und nicht zur SPD Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1