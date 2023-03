Bergungsarbeiten dauern an: Lkw fährt auf A 6 bei Dielheim in Baustelle

Dielheim. Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines nächtlichen Verkehrsunfalls bei Dielheim, wo ein Lkw in eine Wanderbaustelle gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der LKW-Fahrer gegen 2.35 Uhr in Richtung Mannheim. Auf Höhe Dielheim übersah er die Wanderbaustelle und fuhr auf drei dort abgestellte Fahrzeuge auf.

Drei Verletzte

Zwei Arbeiter und der Fahrer wurden laut Polizei nur leicht verletzt, jedoch zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Alle vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 600 000 Euro.

Unfall mit Lkw und Baustelle Dielheim, 22.03.2023: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen 2.35 Uhr auf der A6 bei Dielheim ereignet. Ein Sattelzug ist nahezu ungebremst in eine Wanderbaustelle gefahren. © priebe

Die Bergungsarbeiten dauern in den frühen Morgenstunden weiter an, der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.