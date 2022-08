Berennende Photovoltaik-Anlage in Neckargemünd

Neckargemünd. Die Feuerwehr ist derzeit wegen einer brennenden Photovoltaik-Anlage in Neckargemünd im Einsatz. Die Anlage befindet sich auf dem Dach in einem Gutshof in Dilsbergerhof, teilt die Polizei mit. Wegen der Hitze flammt sie immer wieder auf, was die Löscharbeiten erschwert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis sind mit über 100 Einsatzkräften vor Ort und werden mit weiteren 80 des Technischen Hilfswerkes Neckargemünd unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht (mit Video) 300.000 Euro Schaden bei Hofbrand in Neckargemünd Mehr erfahren Zugverkehr Teilausfälle der RE 10 zwischen Mannheim und Neckargemünd Mehr erfahren