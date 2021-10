Berauscht mit E-Scooter zwei Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt

Bad Dürkheim. Eine 22 Jahre alte Frau ist in Bad Dürkheim mit einem E-Scooter einen zwei Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war sie am Samstagabend alkoholisiert und berauscht unterwegs gewesen. Anwohner kamen ihr mit einem Seil zur Hilfe und zogen sie hoch. Sie wurde bei dem Sturz leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach weiteren Angaben der Polizei war die Frau mit drei jungen Männern im Alter von 20 bis 22 Jahren unterwegs. Zwei von ihnen waren beim Eintreffen der Beamten und Beamtinnen noch vor Ort, die dritte Person wurde trotz Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden.

Die drei angetroffenen Personen des Quartetts waren nicht nur alkoholisiert, sondern standen offensichtlich auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln, berichtete die Polizei weiter. Die 22-Jährige habe zugegeben, dass sie Kokain konsumiert habe. Zudem sei bei ihr eine kleine Menge Marihuana aufgefunden worden. Ein Atemalkoholtest bei der Frau war wegen der medizinischen Versorgung nicht möglich. Ihr wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Die beiden Männer wiesen einen Alkoholwert von mehr als Promille auf.

Als ein 20-Jähriger im Verlauf des Einsatzes untersucht werden sollte, wollte er das zunächst nicht über sich ergehen lassen und leistete Widerstand gegen einen Polizeibeamten. Der Grund dürfte auf der Hand liegen: In einer Umhängetasche wurde eine geringe Anzahl an LSD-Pappen aufgefunden. Der 20-Jährige und der zweite junge Mann der Gruppe beleidigten daraufhin schließlich die Beamtinnen und Beamten sowie vorbeikommende Passantinnen und Passanten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beide wurden mit auf das Revier genommen, wo ein Drogentest positiv auf Cannabis reagierte. Ihnen wurde daraufhin für eine Probe Blut abgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Gegen die Beschuldigten wurden schließlich mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06322/9630 bei der Polizei.