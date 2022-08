Beleidigungen und Bedrohungen zwischen Shisha-Barbetreiber und Anwohner in Frankenthal

Frankenthal. Zwischen einem 25-jährigen Betreiber einer Shisha-Bar und einem 61-jährigen Anwohner ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem heftigen verbalen Streit gekommen. Nach Polizeiangaben drohte der Streit in der Schmiedgasse in Frankenthal im Bereich der Bar in eine körperliche Auseinandersetzung überzugehen. Beide Männer beleidigten sowie bedrohten sich erheblich in vielfältiger, nicht zitierfähiger Art und Weise, teilten die Beamten mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Klärung des Sachverhalts vor Ort ergab dürfte ruhestörender Lärm, welcher von der Bar ausging, Anlass der Auseinandersetzung gewesen sein. Beide Parteien wurden zur Ruhe ermahnt und jeweils wechselseitige Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung erfasst.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 zu wenden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Streit um Parksituation in Ludwigshafen eskaliert - Mann ins Gesicht geschlagen Mehr erfahren Blaulicht Streit auf Kerwe in Ludwigshafen endet mit Körperverletzung Mehr erfahren