Beleidigt und ins Gesicht gespuckt: Nachbarschaftsstreit in Limburgerhof eskaliert

Limburgerhof. Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Limburgerhof ist am Donnerstag in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung geendet. Ein 81-Jähriger fühlte sich in seiner Mittagsruhe gestört, weil sein 62-jähriger Nachbar Sägearbeiten durchgeführt habe, berichtet die Polizei. I

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

n der Vergangenheit sei es bereits häufiger zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Der 62-Jährige soll ihn dieses mal im Streitgespräch mehrfach beleidigt und ins Gesicht gespuckt haben. Die Polizei leitete neben den Strafverfahren ebenfalls ein Verfahren wegen Ruhestörung ein.