Landau. Ein 66-jähriger Mann hat beim Rückwärtsfahren am Mittwochmittag in der Schleusenstraße in Landau eine hinter seinem Auto laufende, 30-jährige Frau übersehen. Wie die Polizei mitteilte, fiel diese durch den Anstoß zu Boden, wo ihre beiden Beine von einem Rad des Autos überrollt wurden. Dadurch zog sich die Frau Verletzungen an beiden Beinen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

