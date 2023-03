Schifferstadt. Die Feuerwehr hat am Freitag während des Sturms einen jungen Mann von einem Dach in Schifferstadt retten müssen. Der 26-Jährige war gerade dabei, ein Gerüst an einem Haus in der Selligstraße zu sichern, um Dacharbeiten durchzuführen, berichtet die Polizei. Durch die starken Windböen stürzte das Gerüst zu Boden und der 26-Jährige konnte noch auf das Dach des Hauses flüchten. Die Einsatzkräfte konnten ihn mit leichten Verletzungen bergen.

