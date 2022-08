Beim Überholen auf B 9 mit Pkw kollidiert - Unfallverursacher flüchtet

Germersheim. Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht in Germersheim. Wie die Beamten mitteilten, überholte am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein Auto, das auf der B 9 in Richtung Karlsruhe unterwegs war, rund einen Kilometer vor der Abfahrt Germersheim-Nord einen Lkw. Beim Spurwechsel auf den Überholstreifen kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden Pkw. Nach dem Vorfall entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 07274/9580.

