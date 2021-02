Germersheim. Beim Überbrücken ist am Samstagmittag in der Hockenheimer Straße ein Auto in Brand geraten. Der Pkw eines 59-Jährigen ging wegen der andauernden Kälte nicht an. Bei dieser Aktion, so die Polizei habe das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum Feuer gefangen. Es brannte vollständig aus.

