Beim Einparken Fußgängerin in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Weil ein 69-jähriger Autofahrer am Montagvormittag in der Ludwig-Guttmann-Straße unbedingt einen Parkplatz haben wollte, ist eine 43-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie den Mann darauf aufmerksam gemacht, dass bereits ein anderes Auto in die Parklücke fahren wollte. Der 69-jährige Autofahrer setzte seine Fahrt fort, touchierte die Frau dabei am Knie und drängte sie langsam fahrend zurück bis er in der Parklücke stand. Nachdem er danach einen Zeugen, welcher der 43-Jährigen beistehen wollte, beleidigte, ging er weg. Der 69-Jährige konnte kurz darauf im Nahbereich angetroffen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1