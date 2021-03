Neckargemünd-Dilsberg. Ein Sachaschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Dilsberg

ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr war laut Polizei eine 71-jährige Autofahrerin auf der Neuhofer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie beim Rechtsabbiegen in die Mückenlocher Straße zu weit nach links geriet und mit einer entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrerin kollidierte.

Beide Frauen blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war eine Stunde später gegen 15.30 Uhr wieder frei befahrbar.