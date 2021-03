Hockenheim. Ein Auto ist am Freitag gegen 13:30 Uhr mit einem Fahrradfahrer kollidiert und hat den Radler zu Fall gebracht. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 25-jähriger Fahrer eines Pkws von der Ketscher Straße nach rechts in die Talhausstraße abbog und dort mit einem Radfahrer zusammenkrachte, der in gleiche Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 30-jährige Radfahrer und musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

