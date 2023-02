Beim Abbiegen in Walldorf rote Ampel übersehen – hoher Sachschaden

Walldorf. Eine Dodge-Fahrerin hat am Samstagabend beim Abbiegen in Walldorf eine rote Ampel übersehen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 25-Jährige gegen 22.00 Uhr die L723/B291 aus Reilingen kommend in Richtung Walldorf, als diese an der Abfahrt zur Anschlussstelle der BAB A5 nach links abbog und dabei die rote Ampel übersah.

Infolgedessen kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Skoda einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß sind beide Fahrerinnen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.