Beihilfeempfänger in der Warteschleife

Fellbach. Der frühere Studiendirektor Reinhard Müller (Name geändert) ist genervt – zu lange dauern ihm die Bearbeitungszeiten seiner Beihilfeanträge beim Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) in Fellbach, das sich mit Ansprüchen der Landesbeamten, Pensionäre und teilweise auch von Angestellten befasst. Derzeit würden die Eingänge von Anfang Januar abgearbeitet, sagt der Pensionär. „Das bedeutet, dass die Beihilfeberechtigten mindestens sechs oder mehr Wochen auf die Auszahlung ihrer Anträge warten müssen.“ 1000 bis 1500 Euro vorstrecken Ihrerseits müssten sie aber bei der Begleichung ihrer Arztrechnungen in Vorleistung treten, „da kein Arzt, keine Zahnärztin, keine

Physiotherapeutin und kein Ergotherapeut sechs oder mehr Wochen auf die Bezahlung ihrer Leistungen warten“. Das Zahlungsziel bei heilberuflichen Rechnungen sei 14 Tage nach Ausstellung der Rechnung.

„Das LBV, so wurde mir am Bürgertelefon gesagt, habe Maßnahmen ergriffen, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen“, sagt der Sindelfinger. „Allerdings ohne wahrnehmbare Beschleunigung der Auszahlung.“ Müller ist nicht allein mit seinem Groll. „Auch wir bekommen regelmäßig Zuschriften von Mitgliedern, die sich über die lange Bearbeitungszeit der Beihilfeanträge ärgern“, sagt der Landesvorsitzende des Beamtenbundes (BBW), Kai Rosenberger. Noch mehr Beschwerden von Versorgungsempfängern würden beim Seniorenverband öffentlicher Dienst BW registriert. Anträge von 5000 Euro würden zwar vorrangig bearbeitet, und in der Regel komme das Geld dann schnell. Doch nur etwa 6,5 Prozent der 2022 eingegangenen Beihilfeanträge kamen im Volumen über diese Grenze. Viele Betroffene haben stattdessen Kosten von etwa 1000 bis 1500 Euro vorzustrecken. „Wenn die dann drei oder vier Wochen warten müssen, bis das Geld auf dem Konto landet, ist das nicht schön für sie“, sagt Rosenberger. Allerdings hat er auch ein „gewisses Verständnis“ für die LBV-Beschäftigten. Denn „die Zahl der Beihilfeanträge nimmt von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu“, während die Zahl der Beschäftigten fast konstant bleibe.

Der geringe Personalzuwachs werde für zusätzliche Aufgaben benötigt – etwa die Umstellung auf die pauschale Beihilfe, für die gut 700 Anträge vorlägen. „Das LBV kann nicht zaubern – die müssen mit dem Personal auskommen, das sie haben“, sagt Rosenberger. Das heißt: Standen im Jahr 2017 für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen 161 Vollzeitstellen zur Verfügung, waren es im vergangenen Jahr knapp 170. Derweil ist das Antragsaufkommen nach Angaben des Landesamtes massiv gewachsen: von 1,27 Millionen im Jahr 2017 auf 1,82 Millionen im Jahr 2022. Der Andrang setzt sich fort. Im Januar gingen schon wieder 194 760 Beihilfeanträge ein, und im Februar sind es täglich mehr als 7000 Anträge. „Bei einem nicht signifikant abfallenden Antragseingang wird kurzfristig keine schnellere durchschnittliche Bearbeitungsdauer erreicht werden können“, sagt ein Sprecher des Landesamtes voraus. Das bedeutet in Zahlen: Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer nahm im vorigen Jahr von 12,6 Arbeitstagen im Januar über 14,4 Tage im Juli auf bis zu 19,0 Tage im Dezember zu. App soll Abhilfe schaffen „Wir haben Verständnis für die Nachfragen im Einzelfall und arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation für unsere Kundinnen und Kunden zu verbessern“, sagt der Sprecher. So gebe es freiwillige Samstagsarbeit und die Anordnung von Überstunden. Zudem wurde Personal umgeschichtet und die Unterstützung durch Pensionäre angefordert. Temporär seien zudem telefonischen Sprechzeiten verkürzt worden, „damit das Personal in der Beihilfeabteilung mehr Beihilfeanträge bearbeiten kann“.

Auch die Antragsteller können zur Beschleunigung beitragen. 2021 wurde die App „Beihilfe BW“ gestartet, um medizinische Rechnungen digital einzureichen – potenziell eine deutliche Entlastung für die Beschäftigten. Voriges Jahr gingen so 551 724 Anträge ein – was einem Anteil von 30 Prozent entspricht. „Wir würden uns wünschen, dass noch mehr beihilfeberechtigte Personen von den digitalen Einreichungsmöglichkeiten Gebrauch machen“, sagt der LBV-Sprecher. Auch lasse sich über das Kundenportal der Beihilfeantrag online nutzen. Auf diese Weise entfielen Postwege sowie beim LBV der Aufwand für das Öffnen der Briefe und das Scannen der Unterlagen – all das spare Zeit.