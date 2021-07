Beifahrerin stirbt bei Verkehrsunfall mit geparkten Lkw

Worms. Eine Frau ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Worms ihren Verletzungen erlegen. Noch an der Unfallstelle verstarb die 74 Jahre alte Beifahrerin, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Fahrer des Unfallwagens war gegen 6.45 Uhr in der Kolpingstraße mit der Beifahrerseite wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne gegen das Heck eines nicht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW geprallt. Zuvor war er vom Kreisel Kirschgartenweg in Richtung Neusatz unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Straße „Am Wolfsgraben“ ereignete sich der Unfall, bei dem sich der 29-Jährige leicht verletzte. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz darauf stieß ein weiteres Auto ebenfalls mit der Beifahrerseite gegen den Lkw. Die 52-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Die Schadenssumme wurde von der Polizei auf insgesamt mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Kolpingstraße war noch am Mittag auf dem Teilabschnitt für die Unfallaufnahme und Arbeit des Gutachters voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.