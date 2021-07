Schwetzingen. In der Nacht entfaltet der Schlossgarten Schwetzingen mystischen Zauber. Aus dem Dunkel der Boskette tauchen geheimnisvolle Umrisse, auf: Skulpturen und Bauwerke wirken ungewöhnlich. Und man begegnet Gartenbewohnern, die man am Tage nicht trifft. Das alles gibt es bei der Führung „Dunkel war’s, der Mond schien helle…“ am Samstag um 21 Uhr zu erleben. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 06221/65 88 80 möglich.

