Bei Spurwechsel Pkw übersehen: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Rauenberg. Bei einem schweren Autounfall auf der A6 sind am Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Lkw-Fahrer eine vor ihm auf der rechten Spur fahrende Kolonne überholen, als er beim Wechsel auf die mittlere Spur teilweise auf die linke Spur auffuhr. Ein 20-jähriger Autofahrer war deshalb gezwungen schnell zu reagieren, was das Fahrzeug jedoch ins Schlingern gerieten lies. Sein Fahrzeug schleuderte nach einem Zusammenstoß mit der Betontrennwand über alle drei Fahrspuren in eine Leitplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Unfallverursacher flüchtete. Die beiden verletzten 20-jährigen Insassen des verunfallten Autos wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06227/358260 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1