Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen ist ein Fußgänger am späten Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der 77-Jährige trotz rot zeigender Fußgängerampel eine Kreuzung. Der 55-jährige Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Aufprall jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund eines Schocks konnte der 55-jährige Autofahrer seine Fahrt nicht fortsetzen.

