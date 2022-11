Bei Reinigungsarbeiten Kellerbrand in Hemsbach ausgelöst - Schaden im fünfstelligen Bereich

Hemsbach. Bei Reinigungsarbeiten an einem Kaminschacht hat ein Mann am Mittwoch in Hemsbach einen Kellerbrand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei platzten - neben den eigenständigen Löschversuchen des Mannes - durch die Hitzeentwicklung mehrere Wasserleitungen, wodurch das Feuer zügig gelöscht werden konnte. Dennoch entstand an dem Gebäude ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die freiwillige Feuerwehr Hemsbach war mit fünf Fahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften im Einsatz.

