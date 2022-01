Bei Heidelberger Amoklauf getötete Studentin stammt aus der Südpfalz

Heidelberg. Die bei dem Amoklauf an der Universität Heidelberg getötete Studentin stammt aus der Südpfalz. Die 23-Jährige sei in Landau geboren und habe zuletzt in Heidelberg gewohnt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Mannheim. Zunächst hatte "Die Rheinpfalz" darüber berichtet.

Die Biologiestudentin im ersten Semester war während einer Lehrveranstaltung im Hörsaal durch einen Kopfschuss getroffen worden und erlag wenig später ihren schweren Verletzungen. Der 18-jährige Attentäter, der aus Berlin stammt, verletzte drei weitere Menschen mit Gewehrschüssen und tötete sich danach selbst.