Bei Einsätzen in Frankenthal: Polizisten beleidigt, bespuckt und verletzt

Frankenthal. In der Nacht auf Sonntag sind in Frankenthal ein 21-jähriger Mann und zwei Polizeibeamte bei zwei Einsätzen bespuckt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat gegen 21 Uhr ein alkoholisierter Mann eine Tankstelle in der Innenstadt und geriet unmittelbar in Streit mit einem 21-Jährigen. Der 37-Jährige schlug dem jungen Mann unvermittelt ins Gesicht und wurde von Passanten abgehalten, sein Opfer weiter zu verletzen. Auch beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Alkoholisierte aggressiv und musste daher in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete er Widerstand, versuchte mehrmals nach den Beamten zu treten, beleidigte diese und spuckte einem Polizisten ins Gesicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 0.30 Uhr bemerkte eine Streife im Kreuzungsbereich Wormser Straße/Friedrich-Ebert-Straße eine schwankende Person mitten auf der Straße. Als die Polizisten den 17-Jährigen baten, auf dem Gehweg weiter zu laufen, reagierte dieser verbal aggressiv. Zunächst verweigerte er Angaben zu seinen Personalien und versuchte dann zu flüchten. Dies wurde von den Beamten verhindert. Gegen die Fixierung wehrte sich der 17-Jährige und riss einen 26-jährigen Polizisten zu Boden - hierbei verletzten sich die beiden leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,7 bei dem jungen Mann, der anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.