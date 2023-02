Bei Einbruch in Dossenheim Baumaschine entwendet - Zeugen gesucht

Dossenheim. Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in Dossenheim auf einer Baustelle im Bereich der Straße "Im breiten Wingert" in einen Baucontainer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden hierbei durch den oder die unbekannten Täter diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/45690 zu melden.