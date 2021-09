Bei Ausweichmanöver gegen Hauswand geprallt - Autofahrer schwer verletzt

Worms. Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der B9 gegen eine Hauswand in Worms geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt ein Wagen vor dem 37 Jahre alten Geschädigten verkehrsbedingt an. Dem Mann gelang es nicht mehr rechtzeitig, sein Auto zu stoppen. Der 37-Jährige wich daraufhin nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und krachte gegen die Hauswand. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Auto des 37-Jährigen entstand Totalschaden. Die B9 war wegen des Unfalls, der sich bereits am Dienstagabend ereignet hatte, zeitweise voll gesperrt.