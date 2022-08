Begleiter für Seniorinnen und Senioren in Heidelberg gesucht

Heidelberg. Für ältere Menschen kann selbst der kürzeste Weg zu einem Hindernis werden – zumindest, wenn sie ihn alleine bewältigen müssen. Die Stadt Heidelberg sucht nun Ehrenamtliche, die alte Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Fuß auf ihrem Weg zu den Heidelberger Seniorenzentren und wieder nach Hause begleiten wollen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sei der geplante Hol- und Bringdienst zu Fuß ein neues Element des Projekts „Mobilität und Teilhabe für alte Menschen mit Einschränkungen in Heidelberg“. Wer sich engagieren möchte, sei herzlich eingeladen zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung am Montag, 5. September, um 14.30 Uhr ins Seniorenzentrum Weststadt, Dantestraße 7, zu kommen, hieß es weiter von der Stadt.

„Oftmals fällt es älteren, mobilitätseingeschränkten Menschen schwer, sich eigenständig in ihrem Wohnviertel zu bewegen. Schon kleinere Fußwege können eine große Herausforderung darstellen“, erklärte Sandra Dokter vom Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg. Auch der Weg ins Seniorenzentrum sei für manche Besucherinnen und Besucher schwierig, alleine zu bewältigen. „Der geplante ehrenamtliche Hol- und Bringdienst soll es ermöglichen, dass insbesondere hochaltrige Menschen die Angebote im Seniorenzentrum besuchen können.“

Infos bei Seniorenzentren

Die Stadt Heidelberg sucht daher für die Seniorenzentren in den Stadtteilen Ziegelhausen, Weststadt, Rohrbach, Bergheim sowie Boxberg/Emmertsgrund ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die Interesse daran haben, an einem Begleitdienst zu Fuß mitzuwirken.Wer am Projekt interessiert ist, kann sich an die jeweiligen Seniorenzentren wenden oder an Sandra Dokter, Projektstelle „Mobilität und Teilhabe im Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Dantestraße 7, 69115 Heidelberg, Telefon 06221/58-38020.