Befragung von Fahrgästen: Interviewer ab Montag in Bussen und Bahnen

Rhein-Neckar. Wer ab Montag in Bussen und Bahnen in der Region nach Fahrschein, Reiseziel und dem Zweck seiner Fahrt gefragt wird, kann beruhigt sein: Dahinter steckt keine Betrugsmasche. Vielmehr werden die Fragen im Auftrag des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (RNV) im Rahmen einer Verkehrserhebung gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PTV Group im Auftrag der RNV ab Montag, 6. März, bis voraussichtlich im Herbst in Bussen und Bahnen unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zeitraum befragen diese Fahrgäste zu Ticket, Reiseweg und Fahrtzweck. Die Interviewer weisen sich zudem als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma PTV aus. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, hieß es. Die RNV bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis.