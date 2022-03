Bedrohungslage - Polizisten nehmen Mann fest

Landau. Mehrere Einsatzkräfte, teilweise mit spezieller Schutzausrüstung, haben am Montagmittag in Landau einen Mann festgenommen der zuvor seine Lebensgefährtin bedroht hatte. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. In der Wohnung wurde eine Anscheinswaffe sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Der 45-Jährige wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Bedrohung wurde eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1