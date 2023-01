Bedrohung und Straßengefährdung unter Alkoholeinfluss in Speyer

Speyer. Auf einem Parkplatz in Speyer ist es am Samstag gegen 15 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein 80-jähriger Speyerer eine weitere Person beleidigt und bedroht hat. Wie die Polizei mitteilte, hat beim Eintreffen der Beamten am Rübsamenwühl der Beschuldigte bereits die Örtlichkeit mit seinem Pkw verlassen. Hierbei kam es aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Fahrweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Beschuldigte konnte vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

