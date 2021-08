Bedrängtes Auto landet im Graben

Rhein-Neckar. Auf den Straßen in der Region haben sich am Wochenende einige Unfälle ereignet, teilweise wurden Beteiligte schwer verletzt. Ohne Eigenverschulden landete in der Nacht zum Sonntag ein 34-Jähriger mit seinem Wagen im Seitengraben. Er war gegen 0.54 Uhr von Speyer kommend auf der B 39 unterwegs, als ihn auf Höhe der Einmündung zur L 530 ein Auto überholte und beim Wiedereinscheren schnitt. Der 34-Jährige verlor wegen des Manövers die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht, vom Raser fehlt jede Spur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der L 560 zwischen Neulußheim und Waghäusel ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, über die Zahl der Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers am Freitag auf der K 4188 bei Reichartshausen (Rhein-Neckar-Kreis). Eine Dacia-Fahrerin hatte beim Abbiegen seine Vorfahrt missachtet und es kam zur Kollision. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Auf der K 32 zwischen Maikammer und Sankt Martin stürzte am Sonntag ein 29 Jahre alter Motorradfahrer. Dank seiner Schutzausrüstung wurde er aber nur leicht verletzt. jei