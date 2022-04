Rhein-Neckar. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel über der Metropolregion weiterhin bedeckt. Dazu fällt anhaltender in hören Lagen auch kräftiger Regen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 14 Grad. Gegen Abend sind auch Gewitter möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen am Donnerstag in den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie im Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bergstraße. Die Böen erreichen laut Wetterdienst Stufe zwei bis vier.

