Beckett im Freien

Freinsheim. Wenn das launische Wetter mitspielt, wird ab Mittwoch, 8. September, Freilichttheater im Freinsheimer Retzerpark geboten. Das „Theader Freinsheim“ spielt mit „Glückliche Tage“ eine Tragikkomödie von Samuel Beckett. Vorgesehen sind zehn Open-Air-Aufführungen bis 26. September.

In der absurden Tragikkomödie verbringt das Ehepaar Winnie und Willie seine letzten Tage in einer Welt, die sie überfordert, ja regelrecht „verschlingt“. So entspricht sie nicht mehr ihrem ersehnten „alten Stil“ – an dem sich zumindest Winnie mithilfe von täglich wiederholenden Ritualen klammert. „Das berühmte Stück aus dem Jahr 1960 birgt eine zutiefst rührende Aktualität. Wir haben die Szenerie in eine bodenständige und doch gleichzeitig zart sich zurückerobernde Weinbergs-Natur-Idylle versetzt“, berichtet die Chefin des Theaders, Anja Kleinhans. Sie selbst spielt Winnie, während Christian Birko-Flemming in die Rolle des Willie schlüpft. Termine: 8., 9., 10., 11., 12. sowie 22., 23., 24., 25., 26. September 2021 um jeweils 19 Uhr. Wegen der Pandemie müssen die Sitzplätze online reserviert werden. sin