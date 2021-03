Weinheim. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl lädt an diesem Dienstag (19 Uhr) zum digitalen Austausch mit dem Finanzexperten und Bundestagabgeordneten Danyal Bayaz ein. Themen sind die Corona-Hilfen und der Wirecard-Skandal. Bayaz gehört zur aufstrebenden Gruppe jüngerer Abgeordneter der Bundestagsfraktion und hat sich einen Namen als Finanzpolitiker gemacht. Interessierte können sich per Mail an wk@uli-sckerl.de anmelden und erhalten dann die Zugangsdaten.

