Baustraße eingerichtet

Bad Dürkheim. Der Baubeginn für die Dürkheimer Therme rückt näher: am 10. Mai soll es offiziell losgehen. Nach Angaben der Stadt werden derzeit Vorbereitungen für das Großprojekt getroffen. „Die Baustraße vor der Brunnenhalle ist bereits fertiggestellt“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger. Zudem würden nun Leitungen verlegt und das bisherige Blockheizkraftwerk im südlichen Teil des Salinariums mit einem Autokran ausgebaut. Parallel müsse in den nächsten Tagen die Riesenrutsche des Salinariums demontiert werden. „Sie zieht aber nur um und wird im modernisierten Salinarium an anderer Stelle wieder neu aufgebaut“, erklärt Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Wie berichtet, soll sich die neue Therme mit Badelandschaft an das Salinarium anschließen und etwa 35 Millionen Euro kosten. sin