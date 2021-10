Baustellenzäune vorsätzlich auf Straße gezogen und Unfall verursacht

Zuzenhausen. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Zuzenhausen vorsätzlich Baustellenzäune auf die Straße gezogen und somit einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei kollidierte am frühen Freitagmorgen ein 22-jähriger in der Meckesheimer Straße mit den unbeleuchteten Sperren. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 07261/6900.

