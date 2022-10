Baustellenkabel im Wert von 20 000 Euro in Schwetzingen gestohlen

Schwetzingen. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Hundert Meter Stromkabel von einer Baustelle in Schwetzingen gestohlen. Laut Polizei muss sich die Tat in der Grenzhöfer Straße zwischen 18 Uhr und 7 Uhr am nächsten Morgen zugetragen haben. Der Diebstahlschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Das Baustellengelände war offenbar nicht verschlossen gewesen. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese sollen sich unter 06202/288-0 bei der Polizei melden.