Baustellenfahrzeug beschädigt Hochspannungsleitung bei Weinheim – A5 war kurzzeitig gesperrt

Weinheim. Ein Baustellenfahrzeug hat am Mittwochmorgen zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim eine Hochspannungsleitung beschädigt - deshalb ist die A5 kurzzeitig gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Muldenkipper in der dortigen Baustelle gegen 8.15 Uhr an der Hochspannungsleitung hängen, da die Mulde nicht vollständig abgesenkt gewesen war. Dabei riss das Fahrzeug zwei von drei Hochspannungskabel ab, die glücklicherweise nicht unter Strom standen. Die Stadtwerke Viernheim kappten vorsorglich das dritte Kabel. Währenddessen war die BAB 5 gegen 13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für wenige Minuten voll gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen blieben laut Polizei aus. Bei dem Vorfall kamen keine Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Der entstandene Sachschaden an der Hochspannungsleitung ist derzeit nicht bekannt.

