Rhein-Neckar. Die Autobahn GmbH repariert in den nächsten Tagen auf der A 650 die Übergangskonstruktionen einer Brücke zwischen Ludwigshafen-Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Zum Teil werden einzelne Fahrspuren gesperrt, zum Teil auch die ganze Autobahn. Ab dem 10. März soll wieder freie Fahrt herrschen. Mitte Januar hatte sich die Übergangskonstruktion auf der Brücke über die Rhein-Haardt-Bahn gelöst, konnte aber nur behelfsmäßig repariert werden. Derzeit gilt dort Tempo 40. Nun wird der Schaden repariert und die Übergangskonstruktion auf der Gegenfahrbahn mit saniert.

Die Reparaturarbeiten starten am 1. und 2. März. Dann wird ein Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Mit Rücksicht auf den Berufsverkehr beginnen die Arbeiten erst ab 9 Uhr. Am 3. und 4. März sind die Gegenfahrbahnen in Richtung Bad Dürkheim an der Reihe. Hier sollen die Arbeiten zum abendlichen Berufsverkehr in Richtung Pfalz beendet sein. In der Nacht vom 8. auf den 9. März wird die A 650 zwischen Ruchheim und Oggersheimer Kreuz von 20 bis 5 Uhr in Richtung Ludwigshafen komplett gesperrt, in der darauffolgenden Nacht in Richtung Bad Dürkheim. Die Umleitung erfolgt über die A 61 bis zum Autobahnkreuz Mutterstadt, die A 65 bis zum Dreieck Ludwigshafen und die B 9 bis zum Oggersheimer Kreuz.

Übergangskonstruktionen sind Bauelemente, die temperaturbedingte Verformungen einer Brücke im Laufe der Jahreszeiten ausgleichen. Je nach Größe kann sich eine Brücke von einigen Millimetern bis zu einem Meter ausdehnen oder verkürzen. Flexible Übergangskonstruktionen gleichen dies aus. bjz