Baumschäden im Odenwald: Fällungen zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim notwendig

Rhein-Neckar. Wegen Baumschäden im Odenwald sind zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim Holzerntemaßnahmen notwendig, teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit. „Vor allem in den südexponierten Steilhängen sind die Buchen stark geschädigt“, wusste der zuständige Förster Walter Pfefferle in einer Mitteilung vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag zu berichten, in der von „erheblichen Waldschäden“ im Distrikt Leichtersberg die Rede ist. Dies stelle eine unmittelbare Gefahr an den öffentlichen Verkehrswegen dar. Um die Sicherheit für Verkehr und Mensch zu gewährleisten, seien die Maßnahmen nun notwendig.

Mit den Baumfällungen einher geht eine rund dreiwöchige Sperrung auf der L596. So wird ab Montag, 15. November, der Streckenabschnitt zwischen Wilhelmsfeld und der Verzweigung „Hoher Stein“ an der Abzweigung nach Altenbach weder für den Autoverkehr noch für Fußgänger oder Radfahrer passierbar sein. Auch die Parkplätze an der L596 sind von der Vollsperrung betroffen und können nicht angefahren werden, teilte das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Umleitung erfolge über den Schriesheimer Ortsteil Altenbach. Die Sperrung der Landstraße soll bis einschließlich Freitag, 3. Dezember, andauern.

Naturschutz soll Rechnung getragen werden

Das Kreisforstamt habe die getroffenen Maßnahmen bei einem Vor-Ort-Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde eingehend abgestimmt, hieß es nach Angaben des Landratsamts weiter. So setze die Stadt Schriesheim auf ein vorsorgendes Alt- und Totholzkonzept. Damit soll dem Waldnaturschutz Rechnung getragen werden. „Wir haben für die Maßnahme drei Waldrefugien ausgewiesen. Das sind Waldbereiche, die langfristig sich selbst überlassen bleiben“, erklärte Mario Herz, Trainee am Kreisforstamt. Zudem sollen zahlreiche alte Eichen und viel Totholz auf der Fläche verbleiben, was vielen Tier- und Pflanzenarten auch künftig einen Lebensraum bieten würde, hieß es weiter.

Zurückzuführen seien die Waldschäden auf die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020.